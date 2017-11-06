Правительство отменило разрешения на строительство мобильных вышек

Правительство отменило разрешения на строительство мобильных вышек

Кабинет министров Украины отменил обязательную процедуру получения операторами мобильной связи разрешений на строительство мобильных вышек, сообщил глава Государственной архитектурно-строительной комиссии (ГАСИ) Алексей Кудрявцев.

"Мы даем зеленый свет всем инвесторам, которые хотят строить в Украине. К примеру, мы с мобильными операторами пришли к соглашению, что разрешения на строительство мобильных вышек не нужны", - сообщил А.Кудрявцев во время встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации в пятницу.

Как уточнили в пресс-службе ГАСИ, отмена разрешений предусмотрена постановлением Кабмина №406 от 7 июня 2017 года.

Вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко в ходе встречи добавил, что в следующем году правительство обратится к операторам мобильной связи с предложением о сотрудничестве в налаживании связи между пунктами первичной медицинской помощи в селах и районными или центральными больницами.

"В бюджете заложено 4 млрд грн на доступные услуги сельской медицины. Очень важной в этой сфере является связь, чтобы пункты первичной медицинской помощи в селах могли консультироваться с районными или киевскими медицинскими учреждениями. Деньги, которые будут выделяться на это из местных и государственного бюджетов, достаточно серьезные, чтобы был спрос на услуги операторов связи", - констатировал министр.

По его словам, конкретные предложения операторам будут сделаны после разработки схемы сети связи между указанными учреждениями.