Bitcoin побил новый рекорд стоимости

Курс криптовалюта Bitcoin установил новый рекордный показатель в 7617,48 долл. на торгах, передает УНН со ссылкой на Coinmarketcap.



Как сообщается, по состоянию на 5 ноября стоимость виртуальной валюты составляет 7617,48 долл., а общая рыночная капитализация Bitcoin 126 млрд долларов.



Напомним, 2 ноября, курс криптовалюта Bitcoin установил новый рекордный показатель в 7019,52 долл. на торгах.



Как сообщал УНН, только 30 октября, курс криптовалюта Bitcoin установил новый рекордный показатель в 6306,58 долл. на торгах.

