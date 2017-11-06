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- «Украинцы признали сервис Басфор ЮА лучшим по версии «Украинской народной премии»
«Украинцы признали сервис Басфор ЮА лучшим по версии «Украинской народной премии»
По итогам 2016-2017 года, одним из самых популярных сервисов онлайн-покупки автобусных билетов стал Басфор.юа. Услугами компании ежегодно пользуется более миллиона человек. Это является показателем удобства и высокого уровня услуг, предоставляемых компанией.
Особенность онлайн-покупки билета состоит в легкости приобретения, а также времени, потраченном на покупку. Пользователи с удовольствием заказывают билеты через Интернет, избегая поездок на автовокзал и очередей к кассам. Для удобства также есть подробное автобусное расписание по всем автостанциям страны.
Проблема автобусных перевозок в Украине состоит в полной “неизвестности”. При покупке билета на автостанциях, у пассажира нет ведомостей об перевозчике, транспорте и качестве услуг. Busfor.ua - одна из первых компаний, создавших свой рейтинг перевозчиков. Рейтинг строится на основе положительных и негативных отзывов о водителях автобусов, комфорте транспорта и качестве поездки. Система рейтинга позволяет пассажиру заведомо сделать правильный выбор и избежать неприятных ситуаций. Сервис предлагает прозрачность услуг и допускает размещение реальных фотоснимков транспорта.
В Украине ежегодно проводится специальный конкурс, направленный на определение лучших отечественных производителей товаров и услуг. «Украинская народная премия 2017» -ь обслуживания и доступность товаров или услуг. Победителей выбирают голосованием. В этом году номинантами были компании в сфере информационных техно это награда для производителей за высокое качество изготовляемой продукции, уровенлогий, развлечений и отдыха, недвижимости, бизнеса и финансов и других.
Призовое место в категории информационных технологий и связи, одержал сервис онлайн-покупки автобусных билетов Busfor.ua. Голосование длилось 4 месяца. За этот период сервис набрал рекордное количество голосов. Удобство и прогрессивность принесли компании победу: на сайте https://busfor.ua регулярно проводит акции и скидки на билеты и активно сотрудничает с зарубежными партнерами. Это позволяет создавать новую географию маршрутов для украинцев по доступной цене. Кроме того, онлайн оплата и возможность купить билет на автобус через мобильное приложение - огромное преимущество сервиса. Это два ключевых фактора которые принесли компании победу.