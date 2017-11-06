В большинстве областей Украины во вторник будет относительно тепло

В Украине во вторник, 7 ноября, синоптическая ситуация кардинально не изменится – большинство областей останется в теплой воздушной массе, погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления, сообщает Укргидрометцентр. Температура в большинстве областей Украины будет выше климатической нормы для этого периода. Без осадков, лишь в Крыму и Приазовье кое-где ожидается небольшой дождь.



В западных, северных и центральных регионах ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно восточный , 3-8 м/с, в Крыму и Приазовье – юго-восточный, 9-14 м/с.



Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, на юге 3-8° тепла, днем 4-9° , в южной части и в Закарпатье 10-14° тепла; в Карпатах ночью 1-4° мороза, днем 2-7 тепла.



В Киеве 7 ноября без осадков. Ветер восточный , 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 7 ноября самая высокая температура днем была 15,6° в 1996 году, самая низкая ночью -14,9° в 1907 году.



В Украине в среду, 8 ноября, существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром в Украине, кроме востока, местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью 0-5° , днем до 8° тепла, в западных и северных областях местами 1-2° мороза; днем 5-10° тепла, в южной части и Закарпатье 9-14°; в Карпатах ночью 1-4° мороза, днем 2-7 тепла.



В Киеве 8 ноября без существенных осадков. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер восточный , 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

