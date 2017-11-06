Кистион: дороги в Украине комплексно не чинили больше 20 лет

Дороги в Украине комплексно не ремонтировались более 20 лет. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион, сообщается на официальном сайте Кабмина.



"Строительство новых качественных дорог - приоритет работы правительства в этом и в последующие годы. Дороги в Украине комплексно не ремонтировались более 20 лет", - утверждает вице-премьер.



По его словам, до конца года отремонтируют более 2000 км украинских дорог, что является рекордом в истории украинской независимости.



"Автодороги не просто латаются ямы, а фактически дорога стелется с нуля и закладывается фундамент качественных дорог на годы", - подчеркнул вице-премьер-министр.



Он также отметил, что ежегодные убытки, которые наносятся дорожному хозяйству, вызванного движением фур, составляют более 2 млрд гривен.



"Чтобы через два-три года эксплуатации новых дорог не образовывалась деформация на покрытии - так называемые колеи, должен быть четкий контроль за движением чрезмерно нагруженных автомобилей. Это является нормой во всем мире, когда все перевозчики добросовестно соблюдают установленные допустимые нормы нагрузки транспортных средств", - добавил Кистион.

