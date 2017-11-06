В теннисе решили отказаться от судей на линиях

Теннисный турнир в Милане, где сразятся лучшие молодые игроки тура, станет революционным в этом одном из самых консервативных видов спорта. Впервые на уровне АТР матчи будут проходить без участия линейных судей. Их заменит система видеоповторов Hawk-Eye, которая в теннисе используется уже более 10 лет. Но если раньше она только помогала арбитрам, то теперь полностью их заменит.



Hawk-Eye будет принимать все решения касательно аутов, и у игроков не будет возможности их оспорить. В случае если мяч зацепит линию или улетит в миллиметровый аут, повтор будут показывать на большом экране. При помощи видеокамер отследят и заступы на подаче – этим займется отдельный судья, который будет смотреть матч на мониторе.



Кроме того, изменится формат сетов и геймов. Партии будут играться до четырех геймов, тай-брейк начинается при счете 3:3. Геймы тоже сильно обрезаются: при счете 40-40 – решающий розыгрыш. На динамичность должно повлиять еще одно правило: никаких переигровок, если при подаче мяч задел сетку, но упал в квадрат.

