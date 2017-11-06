Климкин, министры-соседи и пробные шары распада

Министры иностранных дел стран бывшего социалистического содружества продолжают давать уроки настоящей «гибридной» дипломатии своему украинскому коллеге Павлу Климкину. Особенно в последнее время стараются венгр Петер Сийятро и поляк Витольд Ващиковский, обычно отрываясь на жителях Западной Украины – Галичины и Закарпатья. И это, в принципе, неудивительно. Во-первых, вы же видели этого Климкина, на международных переговорах обычно дефилирующего по туалетам в мятом кургузом костюмчике явно с чужого плеча.



Или в подвернутых по-модному снизу джинсах, купленных на вырост, но все под тот же мятый «спинжачок» и с галстуком. И с таким несчастным видом, что его невольно хочется то ли пожалеть, то ли покормить, то ли дать подсрачник, чтобы не надоедал, то ли пристроить для общей пользы дела. С ним, похоже, все это и проделывают. Хоть какой-то прок. Когда как. Говорят, новый президент США Дональд Трамп, когда к нему гарант украинской нации завернул на огонек в 15 минут по времени и стоимостью в «пол-лимона» баксов, вообще послал Пашу за... пиццей. Спутав его с прислугой. И удивляясь про себя, чего эти «противные мексиканцы» бывают такого белесо-багрового оттенка на глупо напыщенном лице. Но, может, врут все недоброжелатели Пашкины, завидуют. Про пиццу. Может, Трамп его за «кока-колой» посылал… Ну, то такое, как говорится. Главное – что внешняя политика Украины тоже была обозначена.



Во-вторых, и Венгрия с Закарпатьем, и часть Польши с Галичиной еще 100 лет назад были частями одного государства – Австро-Венгрии. И венгерские графы, и польские шляхтичи, кажется, до сих пор все никак не могут уразуметь, по какому праву у них отобрали и передали «какой-то» новоявленной Украине их земли, населенные таким туповатым, но удобным, потому что покорным и работящим «быдлом». Вот потому-то и поляки, и венгры, и примкнувшие к ним румыны с их Буковиной так и ненавидят Иосифа Сталина, который отдал эти земли Украине. Но именно Галичина с Волынью, Закарпатье, и Буковина на западе и 9 областей Новороссии на востоке и юго-востоке и будут оторваны от Украины, если она окончательно будет деморализована, дезинтегрирована и отдана на заклание и развал. Так обычно и бывает с любым несостоявшимся государством, его рвут на части, как тузик газету...



И Венгрия с Закарпатьем, и часть Польши с Галичиной еще 100 лет назад были частями одного государства – Австро-Венгрии. И венгерские графы, и польские шляхтичи, кажется, до сих пор все никак не могут уразуметь, по какому праву у них отобрали и передали «какой-то» новоявленной Украине их земли, населенные таким туповатым, но удобным, потому что покорным и работящим «быдлом»

Дипломат Роман Лубкивский по этому поводу, как ни странно, высказался совершенно правильно: «Не может министр иностранных дел случайно узнавать о приезде на его территорию своего коллеги без предварительного согласования – существует международно принятая протокольная процедура! Что сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто? Он отказался встречаться с Павлом Климкиным на территории Украины! Сийярто, по сути, плюнул в лицо Климкину, а затем Украине и всем нам!

«Для него (для Ващиковского. – Авт.) важнее оказалась организация политического шоу, чем память о тех, кто жизнью заплатил за свободу», -- объяснил Забилый. Но не только в шоу дело. Это еще одно демонстративно-предварительное притязание на земли, которые Украина считает исконно своими, а Польша – своими. И уже фактически, грубо говоря, началось выяснение, кто кому оккупант, за чем, вполне вероятно, последует призыв и к переделу существующих границ

Именно это и показывают западные соседи Украины, в последнее время из «адвокатов Украины в Европе» превратившиеся в ее прокуроров и потенциальных могильщиков. Воспользовавшись тупыми устремлениями в Европу в исполнении первого «цветного мессии» Виктора Ющенко, с непредсказуемыми последствиями для мозга обожравшегося житомирских суши с российским диоксином, Румыния в 2009 году уже пообещала ему поддержку и оттяпала у Украины шельф возле острова Змеиный в Черном море.Теперь вот обострилась возня с новым украинским законом об образовании. И тайное стало явным. Венгрия и Румыния в Закарпатье и Буковине за годы независимости «нэньки» уже снабдили своими паспортами и фактически двойным гражданством десятки тысяч своих соплеменников-граждан Украины. А Польша аналогичным образом соблазняла галичан и волыняков «картой поляка» и широко распахнула двери для дармовой рабсилы. Приютив у себя на черновых работах сотни тысяч гастарбайтеров с явными признаками расовой правильности потомственных укров и смерековых ариев. От 3 до 5 миллионов украинцев подались на заработки и в противоположном направлении – в Россию.Но это ведь не все. Это, в принципе, скрытая подготовка к захвату и отторжению «своих» территорий, как говорится, явочным порядком. Но теперь под это дело подводится и теоретическая база. О проблеме защиты языков национальных меньшинств в Украине уже сказано немало. Планы украинских расово правильных и по-дебильному патриотичных стратегов и тактиков построения «Украинской Украины», которая «понад усэ» и «тилькы для украйинцив», не просто вызвала недовольство стран-соседей, но и была использована ими для давления на Украину. В виде обвинений в ксенофобии, и возрождении и потакании неонацизму. Зачем? А с целью дальнейшего ослабления Украины, изоляции ее на международной арене как страны-изгоя и нарушителя международного законодательства, общепринятых демократических норм и прав человека и, в конечном итоге, возврата себе отторгнутых Сталиным территорий и переданных в состав УССР.Украину начали чмурить, как нашкодившего кошака, за которого некому заступиться и который сам может только неумело и тупо «отгавкиваться». Устами того же Климкина и его ведомства, интеллектуально оскопленного, но зато укомплектованного исключительно патриотами, которые в международной дипломатии начали оперировать лозунгами и призывами, зачастую негодными и невоспринимаемыми всеми даже внутри самой Украины. И вот только последние подобные баталии, подчистую проигранные украинцами. После обнародования «образовательного закона» 5 октября 2017-го Венгрия призвала Россию и другие соседние с Украиной страны объединиться для давления на Киев. И сама начала этот процесс «чмурения». Уже 11 октября глава МИД Венгрии Сийярто без должного согласования с Киевом едет в украинский Ужгород и там встречается с представителями общественных украинских венгров (их там живет по меньшей мере 155 тысяч). А когда Климкин хочет присоединиться к нему, то венгр отвечает, что это надо было делать до закона об образовании. И отказывается. Злобный и жадный конкурент Климкина, дипломат Роман Лубкивский по этому поводу, как ни странно, высказался совершенно правильно: «Не может министр иностранных дел случайно узнавать о приезде на его территорию своего коллеги без предварительного согласования – существует международно принятая протокольная процедура! Что сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто? Он отказался встречаться с Павлом Климкиным на территории Украины! Сийярто, по сути, плюнул в лицо Климкину, а затем Украине и всем нам! Это неслыханное в дипломатии пренебрежение! Что должен сделать Климкин? Сообщить венгерскому коллеге о невозможности принять его на Украине. Так сделали бы все, но не мы! А наш министр утерся! Это стыд, господин министр, а не дипломатия».Дальше – больше. Венгрия вообще обещает, что будет блокировать любые украинские инициативы по продвижению в ЕС и НАТО и, в конце концов, блокирует декабрьский саммит Комиссии «Украина – НАТО». Несмотря даже на то, что стороны после двухсторонних переговоров и консультаций вроде бы отыграли ситуацию с образовательным законом назад – укры и арии позорно и унизительно разрешили венграм образование на их родном языке на всех стадиях обучения – от начального до высшего. Но Венгрия хочет не слов, а действий и гарантий и потому блокирует саммит. А еще ей нужен повод, чтобы держать украинских венгров в тонусе и оттяпать себе их вместе с Закарпатьем. А что МИД Украины? А ничего. Разрождается заявлением: «Венгрия имеет право поднимать любой вопрос в рамках ЕС. Но решения в отношении Украины не могут приниматься без Украины, которая платит чрезвычайно высокую цену за свое место в Европе». Старая песня: мы за вас кровь мешками проливаем на Донбассе, останавливая «агрессию Путина на общечеловеческие ценности Европы», значит, вы должны нас любить. Но венграм такая аргументация явно по барабану...Не менее агрессивно в отношении Украины с недавних пор ведет себя и Польша. Сначала ей, конечно же, не понравилась так называемая глорификации ОУН-УПА и их деяний. В частности, Волынской резни 1943 года, которую Польский сейм еще в прошлом году признал «геноцидом поляков». А потом поляки вообще приступили к нагнетанию антиукраинских настроений внутри своей страны и к откровенному давлению на Украину на внешней арене и в двухсторонних отношениях. И началась «война памятников»: в Польше начали крушить памятники в честь вояков ОУН-УПА на кладбищах и надругаться над украинской госсимволикой, а глава Украинского института нацпамяти (УИНП) Вова Альцге… извините, Вятрович, практически близнец Климкина по интеллектуальному восприятию действительности, еще в апреле сего года от имени своего УИНП призвал местные власти и Государственную межведомственную комиссию по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов в Украине: «...Прекратить рассмотрение любых обращений польских государственных институтов, отдельных лиц или общественных организаций о предоставлении разрешений на установку новых польских памятников и памятных знаков или реставрацию уже существующих». Потому что «...отсутствие должной реакции польских властей на системное уничтожение украинских мест памяти в Польше заставляет нас приостановить процесс легализации польских мемориальных объектов на территории Украины. Следовательно, по меньшей мере 105 польских памятников и памятных знаков, построенных на территории Украины в период с 1991 по 2017 гг., остаются нелегальными», – ответил Вова.И вот результат: глава МИД Польши Ващиковский 2 ноября сего года уже открыто утверждает о двух разных подходах двух стран к восстановлению исторической справедливости и о последствиях этого для Украины: «Мы осознаем важность Украины по геополитическим причинам... но украинцы, зная о важности их страны для нашей безопасности, считают, что вопросы, которые мы разделяем, особенно исторические вопросы, должны отойти на второй-третий план. ...Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС «Галичина», в Польшу не попадут».А 4-5 ноября стало еще очевиднее, в чем суть подобных телодвижений польской дипломатии в условиях ослабления Украины. Ващиковский прибыл во Львов, провел совещание польских консулов и встретился с представителями польской среды, посетил Лычаковское кладбище, в частности мемориал польских воинов, которые погибли в украинско-польской войне в 1918-1919 годах, возложил цветы к памятнику воинам Украинской галицкой армии (УГА) и почтил современных украинских героев, которые погибли во время боевых действий на Донбассе. А потом Ващиковский пришел к музею «Тюрьма на Лонцкого», где в 1941 году были расстреляны все узники, и возложил цветы к памятнику жертвам коммунистических преступлений возле музея, и спросил у директора заведения, считает ли тот, что земли Галичины были оккупированы поляками. И когда директор Руслан Забилый ответил утвердительно, то, как он потом сам написал в Facebook, глава МИД Польши «развернулся с порога и ушел»!«Для него (для Ващиковского. – Авт.) важнее оказалась организация политического шоу, чем память о тех, кто жизнью заплатил за свободу», -- объяснил Забилый. Но не только в шоу дело. Это еще одно демонстративно-предварительное притязание на земли, которые Украина считает исконно своими, а Польша – своими. И уже фактически, грубо говоря, началось выяснение, кто кому оккупант, за чем, вполне вероятно, последует призыв и к переделу существующих границ. Суть истории в том, что до 1918 года Польши как таковой не существовало, а ее земли были разделены между Германской (Пруссией), Российской и Австро-Венгерской империями. Когда империи рухнули, в Галичине возникла независимая Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), возжелавшая воссоединиться с остальной Украиной. Другие же польские земли стали собственно Польшей, которая 6 ноября 1918 года провозгласила свою госнезависимость, а потом вооруженным путем ликвидировала ЗУНР и забрала себе Галичину.Вот вопрос: что она сделала – вернула себе свое или оккупировала украинское? Ответы Киева и Варшавы, как вы понимаете, диаметрально противоположны. Потом Польша в ходе советско-польской войны вообще захватила Волынь, почти всю Правобережную Украину с Киевом. И в 1921 году по Рижскому договору закрепила за собой Галичину и Волынь. Пока в 1939 году в дело не вмешался СССР Иосифа Сталина и силой оружия по секретному протоколу договора Молотова – Риббентропа (1939 год) не вернул захваченные земли в состав УССР. А потом и закрепил это во всех международных документах о послевоенном устройстве мира. И тоже вопрос: Сталин возвращал «свое» (точнее, исконно украинское) или оккупировал польское?Пока был силен СССР и действовало международное право, защищавшее территориальную целостность государств в соответствии с ялтинско-хельсинкским мироустройством, все было хорошо: никто и пикнуть не мог, чтобы выдвинуть СССР и УССР территориальные претензии. Потом украинские горе-демократы после провозглашения украинской независимости в дурном угаре с чужого голоса начали клеймить пакт Молотова – Риббентропа, по тупости своей не понимая, что делают теоретический и юридический подкоп под территориальную целостность собственной страны. И, напоминаю, потеряли шельф у острова Змеиного. Теперь, похоже, на очереди Галичина со Львовом. Ведь то, что сделал Ващиковский у музея, – это ни что иное, как претензия на то, чтобы Галичина была признана «оккупированной СССР», а следовательно, исконно польской. Вот тебе, бабушка, и «украинский Пьемонт», как говорится...И это ведь не первый и не только чисто польский инцидент. Еще 15 октября 2017-го в селе Климец на Верецком перевале на границе Закарпатской и Львовской областей был открыт мемориальный комплекс в честь погибших стрельцов Карпатской Сечи. С табличкой: «Героям Карпатской Украины, расстрелянным польскими и венгерскими оккупантами в марте 1939 г.». Было торжественно, приезжала «евроинтеграционный» вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, пели гимн и возлагали цветы. Иванна была патетична и максимально свободно связывала историю с современностью: «Для ребят, которые лежат здесь, ценой была жизнь уже в начале борьбы. Молодая жизнь, которая, по большому счету, только начиналась. Но я четко знаю: ни один из них не жалел о выборе, который он сделал. И я уверена, что так же думали те, кто боролся за Украину в рядах Карпатской Сечи, в подразделениях УПА, на Евромайдане или в Донецком аэропорту».Дескать, лили кровь и будем лить, боролись и будем бороться за свою землю. Но уже через два дня посла Украины в Польше Андрея Дещицу вызвали на ковер в польский МИД и объяснили ему, кто кому оккупант: «Польша никогда не оккупировала Украину. Некоторые из сегодняшних украинских территорий были частью Польской Республики в соответствии с международным правом. До сих пор не было никаких доказательств, представленных в поддержку тезиса о массовых расстрелах членов Карпатской Сечи в марте 1939 года, не говоря уже о польской ответственности за это предполагаемое преступление». Почему-то кажется, что венгры, обозначенные «оккупантами» на упомянутом памятнике, тоже не согласятся с такой трактовкой – они ведь тоже считают эти земли «своими». И я почему-то уверен, что и все остальные министры вслед за Ващиковским кинут свои пробные шары насчет возврата из Украины «своих земель»...И только сильная Украина могла бы разубедить и первых, и вторых, и всех остальных. Но вы же все видите, что сегодня делается в Украине. Кого и в чем она может разубедить? Тем более что Климкин от имени МИД Украины уже начал оправдываться перед поляками: «Хотели бы отметить, что в Украине нет антипольских настроений, большинство украинцев абсолютно положительно относятся к Польше, несмотря на различие в оценках сложного исторического прошлого. В украинском обществе есть четкое понимание необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества с Польшей как в интересах двух народов, так и всей Европы. ...В свое время вместе с Польшей мы достигли взаимопонимания, что историческое примирение возможно по европейскому христианскому принципу «Прощаем и просим прощения». Убеждены, что мы должны идти к примирению путем взаимного восприятия друг друга, а не навязывания своей точки зрения. Этот принцип польской стороне было предложено воплотить в практическую плоскость путем подписания и реализации соответствующей дорожной карты, однако ответа все еще ждем»....Да че там «ждем». Уже, как видим, дождались – пробные шары брошены. Во будет смешно и прикольно, когда «наши европейские друзья и партнеры» объявят Украину «оккупантом» и отберут у нее то, что им нравится. Не одной же России с Крымом пробавляться. И это, кстати, еще одна интересная тема из области украинской дипломатии и госстроительства...