В центре Киева избили дипломата

В Киеве в ночь с 3 на 4 ноября на Майдане Незалежности неизвестный избил сотрудника одного из посольств. Об этом сообщает столичная полиция у себя в Facebook.



Как отмечается, от службы безопасности одного из посольств в дежурную часть полиции столицы поступило обращение. Правоохранителям сообщили, что их сотрудника неизвестные избили на центральной площади Киева.



"40-летний пострадавший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники - и получил удар в лицо", - сказано в сообщении.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье умышленное нанесение легких телесных повреждений.



В рамках уголовного производства полицейские устанавливают все обстоятельства и причины происшествия, просматривают записи с камер видеонаблюдения в центре города, разыскивают свидетелей и злоумышленника.

