Самодельный рекламный ролик увеличил цену старой «Хонды» в 40 раз

Пользователь Reddit с ником maxlanman разместил рекламный ролик, который он снял для своей девушки, продающей купе Honda Accord 1996 года. Ролик стал популярным в Сети, набрав уже почти полмиллиона просмотров. В результате цена автомобиля на eBay выросла в 40 раз: с 499 до более чем 20 000 долларов.







В видео показан один из дней владелицы машины: будничные сцены автор совместил с живописными пейзажами побережья и кратким описанием автомобиля. Ролик заканчивается словами: «Роскошь — это образ мысли».



Выстравленный на продажу автомобиль — это Accord пятого поколения. Модель оснащена 2,2-литровым атмосферным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и 199 Нм крутящего момента. Коробка — четырехступенчатый «автомат».

