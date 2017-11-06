В "Киевгазе" сообщили, что взрыв в многоэтажке произошел из-за попытки самоубийства

В ПАО "Киевгаз" утверждают, что взрыв в одной из квартир многоэтажки на ул. Донецкой в Киеве произошел из-за попытки женщины совершить самоубийство.



Об этом сообщили в пресс-службе компании.



В "Киевгазе" отмечают, что при обследовании места происшествия было обнаружено, что две конфорки на газовой плите были в открытом положении. Покончить с жизнью пыталась женщина, которую в результате взрыва госпитализировали в ожоговый центр.



Как предполагают, мотивом самоубийства была смерть близкого родственника - пожилой женщины, тело которой нашли в доме.



В компании отметили, что 25 января этого года в указанном доме был проведен полный технический осмотр, в том числе и в помещении, которое стало эпицентром взрыва. В течение года по этому адресу ни одной заявки в аварийную службу "Киевгаза" не поступало.

