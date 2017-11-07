Глава СКР Бастрыкин поручил возбудить дело в связи с обстрелами Донбасса из установок "Град"

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело в связи с новыми фактами массированных артиллерийских обстрелов украинскими силовиками гражданского населения Донецка из установок "Град".



Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



"В результате этих действий украинских Вооруженных сил, совершивших тяжкое военное преступление, пострадали несколько детей, один из которых погиб. Кроме того, под огнем оказались объекты гражданской инфраструктуры", - отметила представитель СК.



Она подчеркнула, что "Следственный комитет расследует указанные преступления, руководствуясь как нормами международного права, так и российского законодательства, позволяющего привлекать к уголовной ответственности иностранных граждан, совершивших преступления за пределами нашей страны, в случае, если они не понесли за это наказание".



"В ходе расследования этого преступления против гражданского населения, также как и в других случаях обстрела мирных жителей, будут установлены не только те, кто непосредственно исполнял преступные приказы, но и должностные лица, которые их отдавали", - отметила представитель СК. Она напомнила, что российскими следователями "десятки военнослужащих уже установлены и являются фигурантами ранее возбужденных уголовных дел". В СК пообещали принять все возможные меры, чтобы они понесли заслуженное наказание.

