Земан официально объявил об участии в выборах президента Чехии

Президент Чехии Милош Земан официально объявил об участии в предстоящих в январе 2018 года выборах главы республики. "В мою поддержку собраны 113 тыс. подписей сограждан, что значительно превышает необходимые требования для регистрации кандидатом [в президенты]", - заявил он в понедельник журналистам.



"Я очень благодарен всем, кто выступил в мою поддержку, - сказал он. - В прошлый раз [2013 год] перед президентскими выборами было собрано 106 тыс. подписей".



Земан намерен повторно переизбраться главой государства на второй пятилетний срок. Регистрация кандидатов завершается во вторник во второй половине дня. Ожидается, что помимо Земана бороться за должность президента Чехии будут 11 претендентов.



Согласно последним опросам населения, наибольшие шансы стать главой государства имеет Земан.

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/4706009

