В России хотят отменить акты СССР о передаче Крыма Украине

Россия как преемница Советского Союза должна отменить акты 1954 года, по которым Крымская область была передана в состав Украинской ССР, считает член комитета Государственной Думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает РИА Новости.



"Я не буду повторять историю 1954 года (Крым был передан в состав Украинской ССР), но я считаю, что мы должны обязательно в Государственной Думе и Совете Федерации – такая инициатива уже однажды звучала – законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, должна принять решение об отмене этих позорных актов 1954 года, потому что мы устали слышать, что в 2014 году мы забрали чью-то землю, забрали чье-то море и лишили Украину ее "дорогого", что является неправдой, исторической и фактической", - сказал Затулин.

