Суд приговорил 4-х "антимайдановцев" к тюремному заключению и тут же освободил по амнистии

Киевский районный суд Харькова вынес решение в отношении четверых фигурантов, обвиняемых в захвате Харьковской ОГА в 2014 году. Об этом сообщает "МедиаПорт".



Сергея Юдаева признали виновным в массовых беспорядках в ОГА, добавив к приговору "хулиганство в редакции новостей "АТН" в апреле 2014 года. Ему присудили 8 лет лишения свободы, однако освободили по амнистии. Решение объявила судья Светлана Шмадченко.



Другие фигуранты по делу о захвате Харьковской ОГА - Сергей Гапонов, Олег Крутов и Денис Левченко обвиняются в массовых беспорядках и приговорены к пяти годам тюрьмы. Однако также освобождены от наказания с испытательным сроком в три года.



Никто из обвиняемых вины не признал. Приговоры еще не вступил в силу - стороны могут его обжаловать.



Напомним, вечером 6 апреля 2014 активисты захватили здание Харьковской ОГА.



Вчера во время заседания дважды поступали сообщения о минировании суда. Второй раз сообщение о минировании поступило во время оглашения приговора.

