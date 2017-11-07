Вятрович обвинил Варшаву в установке нелегальных памятников на Украине

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович обвинил Польшу в установке в городах Украины нелегальных польских памятников. Об этом он сообщил украинскому изданию "Вести". "Для того, чтобы решить проблему с войной памятников, ее нужно начать решать. Пока все сводится к одному: в Польше звучат политические заявления, украинские памятники в Польше продолжают разрушать...

... и в тоже время Польша продолжает устанавливать на Украине свои нелегальные памятники. Последний польский памятник был установлен в Виннице без согласия властей", - отметил Вятрович.



По словам главы института, в Польше в 1990-е годы были установлены около 40-50 украинских памятников, которые не были легализованы в связи с отсутствием в то время соответствующего законодательства. В настоящее время, добавил он, польские власти вместо того, чтобы решить проблему с памятниками, продолжают разрушать украинские мемориалы и делают громкие политические заявления. По оценке Вятровича, в последнее время в Польше произошло 15 таких случаев вандализма.



Отношения Польши и Украины в сфере охраны и исследования захоронений и мест памяти осложнились после инцидента в апреле этого года в польской деревне Грушовице, где местные власти снесли памятник Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ). Украинские власти в ответ заблокировали работы по поиску польских захоронений.



Летом 2016 года Сейм Польши принял решение о признании геноцидом преступлений, совершенных в 1943-1944 годах Организацией украинских националистов - Украинской повстанческой армией (ОУН-УПА, запрещена в России) против поляков на Волыни. По данным польских историков, в результате преступлений УПА погибли от 100 до 130 тыс. поляков. Верховная рада Украины 8 сентября приняла ответное постановление, которым осудила решение Сейма Польши. Рада считает, что польский парламент дал политически и юридически некорректную оценку трагической страницы украинско-польской истории относительно событий на Волыни.

