На европейской газовой конференции назвали безобразием санкции США против РФ

Закон, принятый США в августе 2017 года, против строительства мощностей по экспорту газа из России приведет к росту цен на газ в Европе, заявил директор французской компании Engie по управлению поставками газа Филипп Ведренн (Phillipe Vedrenne) в ходе European Autumn Gas Conference.



"Разрешите мне сказать, что это (санкции - ИФ) безобразие", - заявил он.



"Это безобразие видеть американское вмешательство в европейскую энергетическую политику, это безобразие, что США планируют разделить Европу, безобразие, если США удастся ограничить доступ российского газа в Европу, потому что, очевидно, это приведёт к более низкой конкурентоспособности европейского газового рынка, к более высоким ценам и для европейской промышленности, и для населения", - сказал Ведренн.



Engie является одной из европейских компаний, участвующих в строительстве газопровода" Северный поток 2", против которого США открыто выступают.



В начале августа новый президент США Дональд Трамп подписал закон, предполагающий возможность введения санкций в отношении любых компаний мира, помогающих России строить экспортные трубопроводы, отдельно упомянув намерение противодействовать проекту "Северный поток 2".

