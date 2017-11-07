В Сети появилось предложение о продаже коробок от iPhone X

Пользователь социальной сети Facebook из Москвы по имени Константин Кошелев опубликовал на своей странице предложение по продаже двух коробок от смартфона iPhone X, который вышел на российский рынок утром 3 ноября.



Согласно объявлению Кошелева, приобрести коробку от белого или черного iPhone X можно "всего" за 7,5 тысячи рублей. При этом стоимость аренды коробки для фотографии в Instagram составляет одну тысячу рублей.



Судя по комментариям, Кошелев пока не получил предложений от желающих купить коробки. Также можно предположить, что само объявление является шуткой и направлено исключительно на привлечение внимания пользователей и СМИ на фоне ажиотажа вокруг нового смартфона Apple.



Напомним, iPhone X был официально представлен в начале сентября. Смартфон получил 5,8-дюймовый OLED-дисплей, занимающий практически всю лицевую поверхность, поддержку технологии беспроводной зарядки, а также систему сканирования и распознавания лица владельца Face ID, которая пришла на смену привычному датчику отпечатков пальцев.



Ранее сообщалось, что Apple испытывает трудности с выпуском iPhone X, и поэтому пока что объемы производства смартфона относительно невелики. К настоящему моменту практически все отгруженные устройства уже нашли владельцев или попали в руки к перекупщикам, поэтому желающим приобрести смартфон придется ждать новых поставок либо значительно переплатить за устройство, купив его с рук.







