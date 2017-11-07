Компания Razer представила игровой смартфон

Компания Razer, занимающаяся производством периферийных устройств для геймеров, провела в Лондоне презентацию, на которой представила свой первый смартфон.



Основной особенностью устройства под названием Razer Phone является технология UltraMotion, обеспечивающая гладкую графику с частотой 120 Гц. Что же касается основных характеристик аппарата, то они соответствуют флагманскому уровню смартфона и позволяют запускать на нем самые требовательные к ресурсам игры. Как пишет Ferra, Razer Phone оснащается 5,72-дюймовым IGZO-дисплеем с разрешением 1440*2880 пикселей и работает на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 835. Объем оперативной памяти устройства составляет 8 ГБ, а встроенной – 64 ГБ. Также предусмотрен слот для карт microSD.



Razer Phone оснащен 12-Мп двойной основной камерой и 8-Мп фронтальной камерой. Также смартфон получил стереодинамики, датчик отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4000 мАч, поддерживающий технологию быстрой зарядки Qualcomm Quick Charge 4+.



По примеру последних моделей iPhone и флагманов некоторых других компаний Razer Phone лишен 3,5-мм разъема для наушников. Габариты смартфона составляют 158,5*77,7*8 мм, вес – 197 граммов, а работает Razer Phone под управлением Android 7.1.1 Nougat.



Стоимость Razer Phone в США составит 700 долларов, а в Европе – 750 евро, старт продаж аппарата, который может заинтересовать некоторых поклонников компании, намечен на 17 ноября.







