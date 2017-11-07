Ученые выяснили, что ощущают люди после смерти

После смерти люди осознают, что скончались и понимают, что происходит вокруг, заявили ученые из Школы медицины Langone при Нью-Йоркском университете (NYU Langone School of Medicine). Слова исследователей передает интернет-издание LiveScience.



Врачи определяют смерть моментом остановки сердца: кровь перестает поступать к мозгу, что приводит к почти моментальному прекращению его работы. В конечном итоге клетки мозга начинают отмирать, но на это могут потребоваться несколько часов после клинической смерти, считает руководитель исследования Сэм Парниа.



Также, как сообщается, человеческое сознание не сразу отключается при прекращении сердцебиения. Люди в "первой фазе смерти" могут все еще сохранять способность восприятия. Существенным доказательством этого являются случаи, когда пережившие остановку сердца смогли в деталях описать, что происходило вокруг после клинической смерти.



"Они рассказывают, что видели врачей и медсестер за работой и слышали их полные разговоры, — факты, которые они иначе не могли бы знать", — отметил Парниа. Как заявил исследователь, эти воспоминания подтверждали и медики, удивленные тем, что их пациенты, которые по сути были мертвыми, помнили все детали происходящего.

