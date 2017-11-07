ГПУ: Высший спецсуд не признавал пограничника Колмогорова невиновным

Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел не признал невиновным пограничника Сергей Колмогорова, инкриминируемая ему статья Уголовного кодекса остается.



Об этом заявил на брифинге начальник следственного управления Главной военной прокуратуры Виталий Панченко, пишет "Интерфакс-Украина".



Панченко отметил, что решение кассационной инстанции обязательно к исполнению, и "оно будут исполнено, чтобы устранить все вопросы, которые были подняты обществом и объявлены судом".



Ходатайство стороны защиты в части одновременной отмены решений судов и закрытия производства в связи с недоказанностью вины не было удовлетворено. "Вопрос признания Сергея Колмогорова невиновным в обстоятельствах, которые имели место 7 сентября 2014 года, не констатирован", - обратил внимание начальник следственного управления.



По его словам, дело будет рассматривать суд первой инстанции в Мариуполе, а "при наличии определенных рисков" сторона обвинения будет определяться с необходимой мерой пресечения.



Отвечая на вопрос о том, какой будет позиция прокуратуры при повторном судебном рассмотрении, будет ли сторона обвинения настаивать на обсуждении или смягчении вины, Панченко сказал: "Решением суда Колмогоров не признан невиновным в совершении преступления, а решением кассационной инстанции направлено уголовное производство на новое судебное рассмотрение. Согласно обвинительному акту, который в настоящее время есть, правовая квалификация не изменена. И вопросы, которые были подняты защитой, будут дополнительно исследованы и проверены при участии защиты во время судебного рассмотрения".



"В настоящее время та статья, которая ему инкриминируется, и остается", - подытожил начальник следственного управления.



Колмогоров в сентябре 2014 года, выполняя приказ, расстрелял гражданский автомобиль, в результате чего погиб пассажир автомобиля.



15 ноября 2016 года Приморский районный суд г.Мариуполя Донецкой области признал Сергея Колмогорова виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к 13 годам лишения свободы с лишением права занимать должности представителя власти в правоохранительных органах сроком на 3 года и лишением воинского звания "старший солдат".



Апелляционный суд Донецкой области оставил приговор первой инстанции в силе.

6 ноября Высший спецсуд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел отправил дело Колмогорова на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции и освободил его из-под стражи. Таким образом, соответствующим решением суд удовлетворил жалобу адвокатов Колмогорова.

