Манафорта оставили под домашним арестом

Экс-главе предвыборной кампании Дональда Трампа Полу Манафорту суд отказал в освобождении из-под домашнего ареста, сообщает телеканал CNN по итогам состоявшегося в понедельник в Вашингтоне заседания суда.



Как отмечается, судья заявила, что у нее нет достаточной информации о финансовом состоянии обвиняемого и его делового партнера Ричарда Гейтса, чтобы снять домашний арест. Они оба должны оставаться под домашним арестом и носить специальный датчик, передающий информацию об их местонахождении.



"Я надеюсь получить больше информации о финансовых делах и истинном размере состояния обвиняемых и вернусь к этому вопросу на следующем заседании, которое назначено на 11 декабря", – заявила она.



Как сообщалось, экс-главу избирательного штаба Трампа и его бывшего партнера Рика Гейтса обвинили в заговоре против интересов США, отмывании денег, введении правительства в заблуждение и нарушении других законов.



Обвинение считает, что Манафорт и Гейтс во времена президента Украины Виктора Януковича работали на украинское правительство и Партию регионов, получив при этом десятки миллионов долларов и скрыв их от налогов.



При этом, Манафорт предложил 12 миллионов долларов в виде недвижимости и страховых активов за освобождение из-под домашнего ареста.

