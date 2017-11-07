Польша запустила процедуру запрета въезда в страну в отношении украинского чиновника

Процедура запрета въезда в Польшу для граждан Украины антипольских взглядов запущена в отношении одного украинского чиновника. Об этом заявил в понедельник глава МИД республики Витольд Ващиковский в программе Польского радио.



На минувшей неделе глава польского внешнеполитического ведомства информировал, что Варшава вводит определенные процедуры с целью не допустить приезда в Польшу людей, придерживающихся крайне антипольских позиций. Среди таких лиц он назвал людей, которые демонстративно носят форму СС "Галиция", а также тех, кто чинит административные препятствия проведению на украинской территории эксгумационных работ по поиску польских захоронений.



"Эта процедура уже запущена в отношении одного лица. Если в ближайшее время она будет завершена, мы обнародуем его имя", - сказал он.



Как оценил министр, отношения Польши и Украины сейчас "достаточно сложные". Он намерен ознакомить президента страны с итогами своей недавней поездки во Львов, после чего главе государства предстоит принять решение о том, состоится ли запланированный в декабре визит на Украину.



По словам Ващиковского, среди главных проблем в отношениях Польши и Украины - вопросы истории, образования, а также "возвращения имущества, в том числе церковного". "Это не какая-то огромная проблема, касающаяся миллиардов, но когда костел превращается в концертный зал, который ксендз может иногда арендовать по часам, это постыдная ситуация в XXI веке", - указал он.



Глава МИД Польши добавил, что ранее республика закрывала глава на многие проблемы, исходя из "своей военно- политической доктрины, соображений безопасности и сохранения независимой Украины". "Но мы пришли к выводу, что нас используют", - констатировал он.

