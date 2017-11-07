Сто лет в обед: размышления о запретном юбилее

День 7 ноября – красный день календаря. Это слова из моего детства. Сейчас такой даты нет. Ее декоммунизировали. Октябрьскую революцию изучать запретили. Все должно быть предельно просто: “не читал, но осуждаю”. Хотя весь мир признал, что Октябрьская революция – это цунами, которое изменило ход истории. Никогда больше мир не знал таких быстрых социальных лифтов и такой масштабной индустриализации – почти 10 тыс. новейших предприятий в гигантской империи с преимущественно (72%) сельским населением.



“Мы наш, мы новый мир построим...”



На момент революции у партии большевиков было два генеральных авторитета – №1 Владимир Ильич Ульянов-Ленин и №2 – Лев Давыдович Бронштейн-Троцкий. Троцкий руководил захватом власти, Ленин революцией в целом. Троцкий как “гражданин мира” считал, что русские – это дрова в костре мировой пролетарской революции. Ленин не возражал против тезиса о мировой революции в принципе, но считал, что для начала нужно взять и удержать власть в Российской империи.



Власть в Петрограде взяли легко. И без единого выстрела, не считая холостого выстрела “Авроры”. Отряды рабочей красной гвардии и матросов Балтийского флота начали 25 октября в обед. Сводили разведенные Керенским мосты, разоружали выставленные правительством караулы, брали под свой контроль вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф и т. д., и т. п. А завершили вечером следующего дня, когда отрядом Владимира Антонова-Овсеенко был взят Зимний дворец и арестовано Временное правительство. Питерцы узнавали о ходе революции по “вторичным признакам”: в какой-то момент в Зимнем дворце отключили телефоны, потом свет снова появился.



Но мало победить в столице – нужно было закрепиться на местах. Позиции большевиков в органах местного самоуправления были крайне слабыми. В 50 губернских городах у них было всего 7% мест, в 413 уездных – 2%. Органы местного самоуправления вступили в борьбу с советами рабочих и солдатских депутатов. Но лишь в 15 крупных городах из 84 произошло вооруженное противостояние.



Кое-где, например в Калуге, советская власть была установлена с помощью революционных отрядов из Москвы и Минска. В других районах (Иваново-Вознесенск, Кострома, Тверь, Ярославль, Рязань и проч.) советы рабочих депутатов фактически овладели властью еще до переворота в Петрограде.



В целом власть перешла к большевикам до середины ноября. В Черноземье и Поволжье, где большим влиянием пользовались эсеры, процесс затянулся до конца января 1918 года. Тогда же после ожесточенного сопротивления, советская власть была установлена в Иркутске.



Советскую власть не признали все казачьи регионы – районы Оренбурга, Кубани, Астрахани, Терека. Располагая пятнадцатитысячным войском, они сумели захватить Ростов-на-Дону, Таганрог, значительную часть Донбасса. 25 декабря 1917 года в Новочеркасске для борьбы с большевиками была создана Добровольческая армия.



В Украине 7 (20) ноября 1917 года Центральная рада провозгласила образование Украинской Народной Республики (УНР). В ответ большевики созвали 11 (24) декабря в Харькове Всеукраинский съезд Советов, который “принял на себя всю полноту власти в Украине”.



Судьба Украины на тот момент решалась в связке с еще одной эпохальной проблемой: Россия участвовала в Первой мировой войне. Советам надо было: а) воевать дальше; б) выходить из войны. Поскольку на первом же после Октябрьской революции заседании Учредительного собрания (вскоре расформированного) большевики представили Декрет о мире. Менять позицию было бы неприлично, поэтому пришлось следовать плану “б”

В 1917-1919 гг. нельзя было однозначно сказать, кто победит. Есть легенда, что, когда Добровольческая армия Деникина взяла летом 1919 года Харьков, Екатеринослав, Царицын, Курск, Воронеж и стремительно продвигалась к Москве, Троцкий якобы предложил Ленину прорываться с группой еще надежных красных матросов в Индию и организовать там восстания индийских кули

Открытая безработица была ликвидирована. Грамотность стала всеобщей. Сферы образования и медицинского обслуживания были выведены из системы товарно-денежных отношений и стали общедоступными. С 1933 до 1941 год вузы и техникумы СССР подготовили около 2,5 млн. новых специалистов. В 1935 г. открылась первая очередь Московского метрополитена общей протяжённостью 11,2 км

В 1924 году между капитализмом, которому сделали уступку в виде НЭПа, и социалистическим государством произошел первый “бой”: крестьяне, собрав хороший урожай, решили не сдавать его государству по твердым ценам, а сбыть на рынке, где частные торговцы платили больше. Основная прибыль пошла в руки наиболее зажиточных крестьян-держателей хлеба – так называемых “кулаков”

Любители сослагательных наклонений в истории порой вопрошают: мог бы случиться голодомор в царской России? Не знаю, но, скорее, нет, чем да. С другой стороны, можно задаться вопросом: смогла бы царская Россия мобилизовать силы, средства и человеческий ресурс, чтобы в аграрной империи, где 72% населения проживало в селе, за 12 лет построить 9 тыс. новейших предприятий, треть из которых гиганты индустрии?

Судьба Украины на тот момент решалась в связке с еще одной эпохальной проблемой: Россия участвовала в Первой мировой войне. Советам надо было: а) воевать дальше; б) выходить из войны. Поскольку на первом же после Октябрьской революции заседании Учредительного собрания (вскоре расформированного) большевики представили Декрет о мире. Менять позицию было бы неприлично, поэтому пришлось следовать плану “б”.Мирные переговоры с Германией начались 19 ноября 1917 года по инициативе России. Они шли в несколько этапов. Большевики хотели выйти из войны, Германия требовала за выход уплаты контрибуции. Троцкий, который вел переговоры от имени России, отказался подписывать документ на таких условиях. Командование Германии заявило, что если Россия не подпишет мир, то они снова начнут наступление.Дальше произошло нечто, не имеющее аналогов в истории. Германия и Австро-Венгрия собрались с силами и начали наступление на русские позиции. Троцкий приказал армии не оказывать им никакого сопротивления. Видимо, чтобы не потерпеть поражения в бою.3 марта 1918 года Брестский мир все-таки был подписан. Договор состоял из 14 статей, различных приложений, 2 заключительных протоколов и 4 дополнений, согласно которым Россия обязывалась отдать 780 тыс. кв. км своей территории с населением 56 млн. человек (треть населения Российской империи).Только представьте себе масштаб “зрады”: по Брестскому миру Россия отдавала Германии 27% обрабатываемой сельскохозяйственной земли, 26% всей железнодорожной сети, 33% текстильной промышленности, выплавлялось 73% (!) железа и стали, добывалось 89% (!) каменного угля и изготовлялось 90% (!) сахара и т.д.В пользу Германии отторгались Украина (полностью), губернии с преобладающим белорусским населением, Эстляндская, Курляндская и Лифляндская губернии, Великое княжество Финляндское. На Кавказе (!) Россия уступала Карскую область и Батумскую область.Советское правительство прекращало войну с Украинской Центральной Радой УНР (!), обязывалось признать независимость Украины в лице правительства УНР и заключало с ней мир (то, что мы говорили о “связке”, в которой решалась судьба Украины, – автор).Армия и флот демобилизовались. Балтийский флот выводился из своих баз в Финляндии и Прибалтике. Россия выплачивала 6 млрд. (!) марок репараций плюс уплата убытков, понесенных Германией в ходе русской революции — 500 млн. золотых рублей. И заметим, народ относительно легко “проглотил” эту фактическую капитуляцию России. Таким сильным был кредит доверия народных масс к большевикам. И такой мощной работа агитаторов партии.Ленин исходил из того, что Германия проиграет и мы свое заберем. Троцкий полагался на мировую революцию и установление на родине Карла Маркса власти советов. В итоге прав оказался Ленин: Германия потерпела поражение в Первой мировой войне и Советская Россия тут же аннулировала мирный договор.Хотя и революция в Германии тоже произошла. Она стартовала 3 ноября 1918 года бунтом революционных матросов в Киле. Затем восстание распространилось и на другие города. В течение нескольких дней советы возникли в Гамбурге, Лейпциге, Штутгарте, Ганновере, Мюнхене и в других городах. В течение ноября 1918 года почти вся Германия покрылась сетью народных советов. Император бежал в Голландию и отрекся от престола. За ним отреклись от престола короли, князья, герцоги, стоявшие во главе отдельных немецких земель (федеративная традиция, однако).Фронтменами немецкой революции была два лидера коммунистического движения Германии – Карл Либкнехт и Роза Люксембург. Но торжество пролетариата быстро закончилось. 5 января 1919 года в Берлине Карл Либкнехт, Роза Люксембург и Вильгельм Пик, впоследствии первый и единственный президент ГДР, были схвачены членами фрайкора (типа местных “правосеков”) с санкции рейхсминистра обороны Веймарской республики социал-демократа Густава Носке.Фрайкоровцы жестоко избили пожилых вождей и бросили тело Розы в Ландвер-канал, а Карла оставили в саду Тиргартен. Сейчас на этом месте памятники. Их построили при ГДР, но после воссоединения Германии никто не сносит. В Киеве тоже было несколько улиц, названных в их честь: переименовали еще при Ющенко. И трикотажная фабрика – сейчас просто “Роза”.После убийства Либкнехта и Люксембург в течение марта-апреля 1919 года выступления пролетариата были подавлены. В начале мая после героических боев пала Баварская советская республика.Тем временем белое движение в России могло поставить точку и в истории Октябрьской революции. Популярный царский генерал Антон Деникин создал на Дону альтернативный центр власти и сумел собрать в кулак все оппозиционные большевикам силы – уже упомянутую нами Добровольческую армию.Насмотревшись в детстве советских фильмов о революции, я был уверен, что “беляки” – это такие недалекие алкоголики и садисты, которые брынчали на гитарах, мучили пленных красноармейцев и зачем-то пытались сражаться с непобедимой и легендарной Красной Армией.На самом деле в 1917-1919 гг. нельзя было однозначно сказать, кто победит. Есть легенда, что, когда Добровольческая армия Деникина взяла летом 1919 года Харьков, Екатеринослав, Царицын, Курск, Воронеж и стремительно продвигалась к Москве, Троцкий якобы предложил Ленину прорываться с группой еще надежных красных матросов в Индию и организовать там восстания индийских кули. А Ленин не откликнулся на предложение Троцкого, вызвал Кржыжановского и поручил ему организовать разработку плана ГОЭЛРО.В итоге генерал Деникин таки проиграл и отправился в эмиграцию через Константинополь. Его соратника адмирала Колчака, как известно, расстреляли. Романс "Гори, гори, моя звезда" в Советском Союзе исполнялся “на слова неизвестного автора”. А победившие каким-то чудом большевики взялись за страну и друг за друга. На партийных расколах останавливаться не буду. А то ”пришьют” за коммунистическую пропаганду. Как журналист-экономист пройдусь сугубо по этапам и статистике.План ГОЭЛРО был одобрен VIII Всероссийским съездом Советов в декабре 1920 года, когда Деникин еще не доехал из Лондона до Брюсселя. Планом предусматривалось опережающее развитие электроэнергетики, строительство 20 ТЭС и 10 ГЭС общей мощностью 1,75 млн. кВт. Проект охватывал восемь основных экономических районов (Северный, Центрально-промышленный, Южный, Приволжский, Уральский, Западносибирский, Кавказский и Туркестанский). Параллельно велось развитие транспортной системы: реконструкция старых и строительство новых железнодорожных линий, сооружение Волго-Донского канала.Проект ГОЭЛРО сделал возможной индустриализацию в СССР: выработка электроэнергии в 1932 году по сравнению с 1913 годом увеличилась почти в 7 раз, с 2 до 13,5 млрд. кВт.ч. Индустриализация началась еще в период НЭПа – в 1928 году. Миллионы людей самоотверженно, почти вручную, в три смены, строили заводы, электростанции, прокладывали железные дороги, метро.В 1930 году было развернуто строительство около 1500 объектов, из которых 50 поглощали почти половину всех капиталовложений: ДнепроГЭС, металлургические заводы в Магнитогорске, Липецке и Челябинске, Новокузнецке, Норильске, Уралмаш, тракторные заводы в Сталинграде, Челябинске, Харькове, Уралвагонзавод, ГАЗ, ЗИС (современный ЗИЛ) и др.Внимание: к концу второй пятилетки (1933-1937 гг.) по объему промышленной продукции СССР занял второе место в мире, уступая лишь США. С 1928 по 1941 год было построено около 9 тыс. новых заводов. С 1932 года СССР отказался от импорта тракторов. За десять предвоенных лет было выпущено около 700 тыс. тракторов, что составило 40 % от их мирового производства.Открытая безработица была ликвидирована. Грамотность стала всеобщей. Сферы образования и медицинского обслуживания были выведены из системы товарно-денежных отношений и стали общедоступными. С 1933 до 1941 год вузы и техникумы СССР подготовили около 2,5 млн. новых специалистов. В 1935 г. открылась первая очередь Московского метрополитена общей протяжённостью 11,2 км.Вы можете себе это представить воочию? Я – нет! У СССР не было грантовой поддержки Запада, не было кредитов МВФ и мощных финансовых вливаний в небольшую территорию, которыеподняли, скажем, Сингапур. Басмаческое движение в Туркестане насчитывало до 500 тыс. сабель. Белоэмигрантское движение не сидело сложа руки. Проблемы на границах России, особенно в Польше и на Дальнем Востоке, были перманентными.Советский Союз не мог сполна использовать такой козырь, как природные ресурсы: после национализации иностранных концессий по добыче золота против СССР был объявлен "золотой бойкот". Продавать картины из Эрмитажа приходилось через контрабандистов. Да и кому они были нужны, если Европа после Первой мировой войны долго зализывала раны, а США погрузились в Великую депрессию.Наконец, не было достаточного количества квалифицированных рабочих рук. На момент начала индустриализации СССР был “великой аграрной державой”: в 1926 году население составляло 147 млн. человек, и только 18% жили в городах.Но, благодаря Великой депрессии и европейской безработице, СССР смог выписать из-за границы десятки тысяч инженеров, которые не хотели стоять в очереди за миской бесплатного супа. Они приехали со своими “портофолио”. Так в Советский Союз почти даром попали новейшие разработки Siemens-Schuckertwerke AG, General Electric и т.д. В результате трактор, собиравшийся на Сталинградском тракторном заводе, оказался удивительно похож на американский Fordson.Где-то читал, что индустриализацию “выкормил” НЭП, а сам НЭП был вынужденной либерализацией после голода в Поволжье. Трагедию Поволжья и многих других российских губерний, которые из-за засухи и неурожая в 1921-1922 годах были обречены на голод и вымирание, в Украине освещают слабо. Потому что возникает вопрос: если голодомор был актом сознательного уничтожения украинской нации Сталиным, то чем был голод на Поволжье?На самом деле голод и эпидемии 20-х годов были “детьми” Гражданской войны. Первый российский социолог Питирим Сорокин считал, что население голодающих губерний составляло около 33 миллионов человек. Побывав в деревнях Самарской и Саратовской губерний зимой 1921 года, он писал: «Избы стояли покинутые, без крыш, с пустыми глазницами окон и дверных проемов. Соломенные крыши изб давным-давно были сняты и съедены. В деревне, конечно, не было животных: ни коров, ни лошадей, ни овец, коз, собак, кошек, ни даже ворон. Всех уже съели. Погибших от голода складывают в пустых амбарах и не хоронят».Боролись ли с голодом в Поволжье на государственном уровне? Да. Была создана Всероссийская центральная комиссия помощи голодающим при ВЦИК – Помгол. Ее возглавил экс-министр продовольствия во Временном правительстве Сергей Прокопович, пользовавшийся большим авторитетом на Западе. Набрали туда известных людей из прошлого (многих потом посадили и расстреляли за “шпионаж”, но сам факт). Они вели переговоры с “заграницей” о гуманитарных поставках и закупках для голодающих продовольствия, фуража, медикаментов.Вторым человеком в Помголе стал Максим Горький. От имени Помгола он обратился с призывом о помощи ко всему миру. На обращение Горького откликнулись Анатоль Франс, Герберт Уэллс, Джон Голсуорси, Эптон Синклер, Международный Красный Крест, благотворительная организация Фритьофа Нансена, министр торговли США Герберт Гувер, который возглавлял ARA (American Relief Administration – Американская администрация помощи). Гувер лично отсыпал Помголу 18 млн.ж долларов, по тем временам колоссальные деньги.Помгол прикрепил к каждой голодающей губернии один “урожайный” регион – для шефства. Так, Московская губерния помогала Чувашской республике, Оренбургской губернии и Крыму, Петроградская губерния – Башкирской республике и т.д. Но этого было не достаточно.И тогда голод в Поволжье породил НЭП. В 1922 году меры помощи крестьянству были усилены. Продналог сокращен на 10% по сравнению с предыдущим годом, но самое главное: было объявлено о том, что крестьянин временно свободен в выборе форм землепользования. И даже разрешались наем рабочей силы и аренда земли.О переходе от разверстки к продналогу и свободе частной торговли было объявлено на Х съезде РКП(б) в марте 1921 года. Свободная торговля сначала подразумевала лишь “продуктообмен” между городом и селом и была призвана поднять сельское хозяйство. Но очень быстро проникла и в другие сферы.Было разрешено держать в сберегательных кассах любые суммы денег и без ограничений пользоваться своими вкладами. Предприятия перевели на хозрасчет или сдали в аренду бизнесменам. Почти мгновенно усилилась роль частного капитала, особенно в торговле, появился термин «нэпман», наблюдалось оживление буржуазной идеологии и привычек: появились рестораны, модные магазины; даже вернулись тройки с бубенцами и цыгане.В 1924 году между капитализмом, которому сделали уступку в виде НЭПа, и социалистическим государством произошел первый “бой”: крестьяне, собрав хороший урожай, решили не сдавать его государству по твердым ценам, а сбыть на рынке, где частные торговцы платили больше. Основная прибыль пошла в руки наиболее зажиточных крестьян-держателей хлеба – так называемых “кулаков”.Но радовались кулаки недолго: очень скоро государство отомстило им раскулачиванием. Поводом к раскулачиванию и сворачиванию НЭПа стал неурожай и голод 1928 года в Украине. От катастрофы, случившейся спустя пять лет, тогда спас хороший урожай в Казахстане. Украине было выделено 233 тыс. тонн казахского зерна. Кроме того, украинским крестьянам позволили оставить на внутренние нужды 130 тыс.тонн зерна. Большие объемы зерна также были закуплены по импорту.Летом 1928 года была создана Украинская госкомиссия для помощи жертвам неурожая. Помимо прочего, она анализировала причины случившегося и выдала, видимо, ошибочный вердикт, что во всем виноват НЭП. Дескать, крестьяне не хотят сдавать хлеб государству. Пользуясь неурожаем, пытаются продать его подороже или придержать. Это привело к тому, что в 1927 году в целом ряде неурожайных регионов властям пришлось насильно вывезти из села хлеб, необходимый населению городов для того, чтобы просто не умереть от голода. В 1928 году во многих городах СССР были введены хлебные карточки.Вывод напрашивался сам: “сиюминутные желания крестьянской массы стали тормозом индустриального развития страны”. Было решено заканчивать с шантажистами-единоличниками. Все – в колхоз! Планировалось, что все проблемы будут решены заменой к 1932 году “100 млн. кулацких пудов зерна на 100 млн. совхозных пудов ”.В 1929 году в СССР была провозглашена массовая коллективизация. В ответ на нее во многих аграрных регионах, в том числе и в УССР, начался массовый забой скота сельским населением. В 1930-1931 гг. не забитый хозяевами скот так же массово погибал уже в колхозных стадах по причине дефицита кормов и всеобщего разгильдяйства.1931 год уже снова был неурожайным, колхозный обмолот крайне низким, планы по хлебозаготовкам высокими. Переходящих запасов зерна на 1932 год практически не осталось. Поскольку капиталовложения в индустриализацию многократно превысили ранее запланированную сумму, средств на импорт продовольствия, как в 1928 году, выделено не было.Вместо этого включили на полную катушку репрессивную машину: “закон о колосках” (борьба с воровством), запрет сельской миграции (не дать сбежать злостным несдатчикам хлеба), завышенные планы хлебозаготовок, введение в районы и области, где народ начал бурчать на власть из-за дефицита продовольствия, войск и милиции, т.е. дополнительных “ртов”. Итогом стал тотальный голод 1932-1933 годов, пик которого пришелся на первую половину 1933 года (до сбора нового урожая). Жертвы исчислялись миллионами.Надеюсь, сказанное далее не сочтут уголовно наказуемым теперь деянием – отрицанием факта голодомора. Помимо официальной трактовки, что голодомор был умышленным геноцидом Сталина против украинской нации, есть научно обоснованные изыскания отдельных историков. Они довольно убедительно доказывают версию, что эйфория от реально имевшихся тогда успехов в экономике и результатов индустриализации у власти породили ошибочный тезис, что ликвидировать НЭП и коллективизировать сельское хозяйство, опираясь на беднейших крестьян, – это пустяк. И что для повышения производительности труда на селе достаточно чрезвычайных мер при проведении хлебозаготовок и применения жестких статей Уголовного кодекса к крестьянам.Трудно сказать, осознало центральное руководство страны свои ошибки или просто природа сжалилась и подарила череду урожайных годов. На XVII съезде ВКП(б) в 1934 году руководители УССР выступили с самобичеванием, каялись в “подмене методов эффективного управления голым администрированием и репрессивными методами”, утрате контроля над ситуацией на местах (“руководя 500 районами, не могли знать каждый район”), перекосе в сторону технических культур и несоблюдении базовых принципов ведения сельского хозяйства, приведших к значительному снижению урожайности.Нашли и козлов отпущения: весной 1933 года было проведено следствие, назвавшее причиной трагедии в Украине “намеренные некомпетентные действия руководства Наркомзема СССР, так называемая “вредительская группа Конрада (замнаркома Наркомзема СССР) – Вольфа (замнаркома Наркомсовхозов) – Коварского (зампредседателя Трактороцентра). Приговорены Коллегией ОГПУ 11 марта 1933 года к расстрелу. Расстреляны на следующее утро – 12 марта.Любители сослагательных наклонений в истории порой вопрошают: мог бы случиться голодомор в царской России? Не знаю, но, скорее, нет, чем да. С другой стороны, можно задаться вопросом: смогла бы царская Россия мобилизовать силы, средства и человеческий ресурс, чтобы в аграрной империи, где 72% населения проживало в селе, за 12 лет построить 9 тыс. новейших предприятий, треть из которых гиганты индустрии? Смогла бы она за 5 лет преодолеть неграмотность большей части населения и стать первой в мире страной со 100%-й грамотностью? А также с бесплатной и общедоступной медициной и полным отсутствием безработицы как социального явления?Наконец, самый пикантный вопрос касается итогов войны 1941-1945 годов. Кто победил бы в этой войне, если бы не было Октябрьской революции, индустриализации, идейной гегемонии, грамотности, установления государственной собственности на средства производства и всего, о чем написано в статье? Честно скажу, я не знаю...