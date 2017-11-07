Гимн Украины будут исполнять перед каждой игрой в УПЛ по футболу

На заседании исполкома Федерации футбола Украины 6 ноября, состоявшемся в Доме футбола, приняли решении об обязательном исполнении национального гимна перед каждой игрой чемпионата страны, передает информацию издание Footboom.



"На исполкоме ФФУ, который состоялся в Доме футбола 6 ноября, было принято решение об исполнении национального гимна Украины перед каждым поединком УПЛ (Украинской профессиональной лиги - Интерфакс). Данное решение было проголосовано единогласно и прошло практически без обсуждений, - сообщил член исполкома Артем Франков.



Соответствующие изменения будут внесены в Регламент Всеукраинских соревнований среди клубов УПЛ сезона 2017-2018 в ближайшее время. До этого перед игрой национальный гимн либо не исполнялся вообще, либо исполнялся только по желанию принимающей стороны.







