В центре Киева залили цементом Вечный огонь

Неизвестные вандалы залили цементом Вечный огонь в Киеве. Об этом сообщает КГГА в своем официальном Facebook.



"В ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной Славы в столице. Сообщение о поврежденном Вечный огонь поступило на диспетчерскую линию 102 сегодня утром.



Полиция сразу прибыла на место происшествия. Было выявлено 8 ведер, в которых, скорее всего, нарушители принесли раствор цемента", - говорится в заявлении КГГА.



"Подобные акты вандализма - позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. И все городские службы, которые потребуются, будут способствовать этому, а записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", - заявил заместитель председателя КГГА Алексей Резников.



Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины пока неизвестны. На месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба.

