Оксана Марченко рассказала о своей давней несбыточной мечте

Известная телеведущая Оксана Марченко рассказала о своей мечте, к которой очень долго шла, и каждый раз появлялись обстоятельства, которые не давали ей сбыться. Этой мечтой является проект «Время строить». До старта этого реалити-шоу в эфире телеканала «Интер» осталось меньше месяца.

Такого масштабного проекта на украинском телевидении еще не было. «Время стоить» – это адаптация одного из самых популярных телешоу в мире – Extreme Makeover: Home Edition, с успехом прошедшего уже в 14 странах. Украинская версия, по мнению представителя компании-обладателя формата, обещает быть одной из самых масштабных. И самой интересной.

Несмотря на название, новая программа не о строительстве. Да, «Время строить» поможет четырем украинским семьям в очень короткий срок обрести дом своей мечты. Но в большей степени это программа о шансе на новую жизнь. О вере в себя и свои силы. О помощи, которая приходит внезапно, когда уже отчаялся ждать. И о том, что действительно можно изменить жизнь к лучшему – свою собственную и своих близких, если сделать хотя бы маленький шаг вперед.

« На проект «Время строить» мы возлагаем большие надежды, и не просто как на телевизионный проект, а как на некое событие, которое в целом что-то может в стране поменять , – рассказывает Анна Безлюдная , руководитель Inter Media Group . – Это проект, который больше, чем телевидение изначально. Для такого непростого периода, который большинство людей переживает сегодня, это уникально. Когда взрослые люди не то что в чудо не верят, они уже не верят даже в себя и в близких людей, а тут вдруг кто-то приходит и говорит: «Давай мы тебе поможем…» В это сложно поверить даже на словах. В течение часа на экране мы будем видеть, как меняется жизнь человека к лучшему ».



Участники проекта «Время строить» – семьи с очень непростыми историями. У каждой из них в прошлом произошла трагедия, расколовшая жизнь на «до» и «после». Обстоятельства сложились таким образом, что эти люди остались или без крыши над головой, или в очень сложных жилищных условиях. Но они не сломались, не опустили руки. Они не жалуются, они стараются наладить свою жизнь, они трудолюбивы, активны и, несмотря на собственные трудности, помогают друзьям, соседям, землякам… И окружающие тоже приходят на помощь, когда команда проекта начинает действовать. Проект привлек десятки и сотни добровольных помощников, неравнодушных людей со всей Украины. К строительству присоединятся даже украинские звезды!

Оксана Марченко , лидер команды проекта «Время строить», называет реалити-шоу главным проектом своей жизни. О его реализации она мечтала долгих десять лет: с тех пор, как посмотрела оригинальную версию программы Extreme Makeover: Home Edition. Много лет назад телеведущая даже получила благословение на этот проект у Блаженнейшего Владимира.

«Время строить» – это мечта, к которой я шла очень долго, – говорит Оксана. – Причем я уже пыталась ее воплощать, но появлялись какие-то обстоятельства непреодолимой силы, и каждый раз все срывалось. И иначе как Божьим Провидением то, что это происходит именно сейчас, не назовешь. Несколько лет назад я рассказала об этом проекте Блаженнейшему Владимиру, которого уже нет с нами. Он был духовником нашей семьи, и я поведала ему о своей мечте. И получила его благословение.

«Время строить» – это проект о любви. Причем о любви, которая существует не просто внутри семей, о которых мы рассказываем. А, скорее , о любви к ближнему, которую каждый из нас должен в себе взрастить и воспитать. Я бы очень хотела, чтобы люди начали меняться благодаря нашему проекту. Чтобы люди поверили в то, что свою жизнь можно изменить. Что мечты сбываются. Что если есть поддержка, если есть любовь, если тебя слышат, то вместе можно очень многого добиться. И хочу, чтобы люди поняли, что на самом деле счастливыми они могут быть только тогда, когда они отдают. Когда ты помогаешь другим, ты забываешь о своих собственных проблемах и становишься счастливее».