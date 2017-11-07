У берегов Италии нашли 26 тел изнасилованных девушек

Правоохранительные органы Италии расследуют обнаружение 26 нигерийских девочек-подростков, передает «Би-би-си».



Предполагается, что они подверглись сексуальному насилию, а затем были убиты, когда пытались пересечь Средиземное море.



В порту Салерно допрашиваются пять мигрантов.



По данным итальянских СМИ, погибшим было от 14 до 18 лет. Их доставили на берег на испанском военном корабле вместе с 375 беженцами, которых подбирали в море.



Прокуратура Солерно открыла уголовное дело по факту насильственной смерти.

