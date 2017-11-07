Хронология столетия

Сотая годовщина Октябрьской революции в Украине проходит с некоторыми психоделическими обострениями. В декоммунизированной стране своеобразно интерпретируют учение дедушки Ленина, делая революцию на практике, а не в какой-то там теории. Примерно четыре тысячи пассионариев во главе с неистовым экс-президентом Грузии собрались перед Радой, требуя… Короче, вообще не важно, чего они требуют. Их же не антикоррупционный суд, избирательное законодательство и снятие депутатской неприкосновенности волнует. Это так, внешнее оформление. Точное воспроизведение зарекомендовавших себя на практике технологий «майданов».



Весь центр города, естественно, перекрыт. В правительственном квартале опять появились Нацгвардия и полицейский спецназ с пластиковыми наручниками. Дежурят расчеты пожарных, которые выглядят довольно нелепо в своих робах и касках. Зато им тепло. Погода не балует. Пять градусов выше нуля, ветерок. Непосредственно под парламент почему-то выгнали девок-полицейских. Какую функцию они выполняют – совершенно не понятно. Стоят в строю, мерзнут. Скорее всего, из центрального аппарата МВД. Клерки какие-то. Начальство решило привлечь к работе в «поле», чтобы служба медом не казалась.



Тут многие спрашивают о собаках. Все нормально, привезли целую машину. Чувствуют себя хорошо, передают всем привет. Каждый час их выводят отлить в Мариинский парк. «Празднование» предстоит долгое, поскольку на 16.00 запланировано «военное вече». Семен Семенченко, у которого на погоду разболелись боевые раны на заднице, анонсировал именно такой, довольно загадочный формат «революции роз». Почему роз? Потому что Михо вышел на трибуну перед массовкой с блекло-розовым цветочком. Опять символы: столетие Октябрьской революции, годовщина «революции роз» в Грузии (ноябрь 2003 года). Опять же «военное вече».



Действительно, среди собравшихся много людей в камуфляже. Некоторые выступают и позиционируют себя в качестве «ветеранов АТО». В их насыщенных такими понятиями, как «с...ки», «барыги» и «шулера», выступлениях четко прослеживается одна и та же тема – «зайти и навести порядок».



По субъективным впечатлениям начнется все после 16.00. Михо, потрясая розочкой, объявил, что «нас развели с выполнением требований». Виноваты «барыги у власти», которые «скоро поплатятся». Спикер Парубий довольно нервно реагировал на грузин, многозначительно бегающих возле Рады с розочками. Поэтому оперативно попытался сымитировать процесс удовлетворения требований «майдана роз»

Куда «зайти», не говорят. По умолчанию предполагается Рада. Но, как говорится, возможны варианты. Представителей «военных майданщиков» легко опознать по синей изоленте, намотанной то на левой, то на правой руке. Никакой системы. Или, наоборот, она есть, просто я не догоняю.Народ потихоньку подтягивается на мероприятие со стороны станции метро «Арсенальная». В основном приезжие, хотя все спикеры со сцены постоянно орут «Киев, вставай!». Грустно ходит по «военному лагерю» Егорка Соболев («Самопомич»), плотно закутанный в жовто-блакитный флаг.По субъективным впечатлениям начнется все после 16.00. Михо, потрясая розочкой, объявил, что «нас развели с выполнением требований». Виноваты «барыги у власти», которые «скоро поплатятся». Спикер Парубий довольно нервно реагировал на грузин, многозначительно бегающих возле Рады с розочками. Поэтому оперативно попытался сымитировать процесс удовлетворения требований «майдана роз». Сразу же поставил на обсуждение новый Избирательный кодекс. Многие депутаты понимали, что вечером их будут бить. Возможно, даже ногами. Депутат Олег Барна, которому постоянно прилетает во время массовых мероприятий, благоразумно решил не отсвечивать. Одно дело смело сбивать трамвай почти в центре Киева и совсем другое – общаться с боевиками Семена Семенченко, которые возбудились после вчерашнего контакта с сиамскими близнецами: советниками главы МВД Зоряном и Шкиряком.В первом чтении Кодекс приняли. Его содержание не играет абсолютно никакой роли. Ну, новая система партийных выборов с использованием региональных списков. Как бы уход от смешанной, мажоритарно-пропорциональной системы. Формальное удовлетворение требований «военного майдана». Но Саакашвили же заранее всех предупредил: «нас развели». То есть делают вид, что выполняют требования. А мы им новые выдвинем. И не уйдем, пока не добьемся досрочных парламентских и президентских выборов.Не уверен, что штурм будет именно сегодня, но пока такая вероятность существует. Поэтому слежу за событиями, поведением собак и Михо Саакашвили.Продолжение последует.