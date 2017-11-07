КНДР планирует новое ядерное испытание и запуск баллистической ракеты

КНДР готовится провести седьмое ядерное испытание и очередной пуск межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом сообщил из Пхеньяна корреспондент CNN Уилл Рипли.



По словам журналиста, власти Северной Кореи "чувствуют, что очень близки к совершенствованию окончательных этапов программы межконтинентальных баллистических ракет" и готовятся "прислать четкое сообщение Дональду Трампу".



Время проведения новых испытаний пока неизвестно. Предполагается, что совершенствование ядерной программы позволит Пхеньяну угрожать материковой части США.



Напомним, 3 сентября правительство КНДР заявило об успешном испытании боеголовки с термоядерным зарядом для межконтинентальной баллистической ракеты.



В ответ на действия КНДР Дональд Трамп назвал Северную Корею угрозой для США и заявил, что разговоры с Пхеньяном не сработают.



Во время выступления в ООН президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут полностью уничтожить Северную Корею, если не будет другого выбора.



Япония предупредила, что угроза от КНДР выросла до критического и неизбежного уровня.



26 октября США расширили санкции против Северной Кореи, внеся в санкционный список еще семерых граждан и трех юридических лиц с КНДР.



Трамп заявил, что не против встречи с Ким Чен Ыном и посоветовал КНДР сесть за стол переговоров, чтобы избежать войны.

