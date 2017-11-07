ЕС теряет из-за оффшоров 60 млрд евро в год

В результате перевода денег в оффшоры Евросоюз ежегодно теряет до 60 млрд евро в год.



Об этом говорится в расчетах французского экономиста Габриэля Цукмана, передает Süddeutsche Zeitung.



По оценке Цукмана, только Германия ежегодно недополучает 17 млрд евро из-за того, что концерны регистрируются в так называемых "налоговых оазисах" - Нидерландах, Ирландии и Люксембурге.



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Одновременно Франция ежегодно могла бы собирать на 25% налогов больше, Британия - на 20%.

