В Украине сохранится прохладная погода

В ближайшие сутки, 8 ноября, над территорией Украины продолжит господствовать атлантический воздух, поэтому изменений температуры не ожидается: погоду будет определять отрог восточного антициклона. В среду в Украине - без существенных осадков. Ночью и утром в Карпатском регионе туман. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 4-9°, в Закарпатье до 12; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 8-13°.



В Киеве в среду без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 5-7°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 8 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 19,6 градусов тепла в 1927 году, самая низкая - ночью на отметке 12,4 градусов мороза в 1891 году.



В четверг, 9 ноября, в Украине без осадков, лишь днем на юге страны местами пройдет небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°, на Закарпатье и Прикарпатье до 12°; в южной части ночью 3-8° тепла, днем 7-12°.



В Киеве в четверг без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.

