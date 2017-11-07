В продаже появились часы, которые заряжаются от тепла тела

Американский производитель Matrix Industries начал продавать три модели своего первого изобретения – смарт-часов PowerWatch, которые получают энергию от тепла тела человека. Об этом сообщает TechCrunch.







“Устройство работает, превращая тепло тела в энергию”, - говорится в сообщении. Часы содержат расширенные термоэлектрические генераторы, которые работают более эффективно, чем обычные, новую схему преобразования для подключения электроники и зарядки внутренней батареи, что в совокупности с особым термодизайном позволяет превращать небольшое количество тепла на достаточное для функционала гаджета количество энергии.



Также часы от Matrix Industries способны подсчитывать количество сожженных калорий и пройденных шагов, и фиксировать фазы сна. Кроме того, PowerWatch может через Bluetooth передавать накопленные данные на смартфон.



Matrix Industries также сделала свое изобретение водонепроницаемым – улучшенная версия смарт-часов способна выдерживать давление на глубине до 200 м. Стоимость гаджета – от $169 до $249.



