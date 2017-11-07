НАБУ собиралось вручить подозрение первому замминистру юстиции

НАБУ планировала вручить подозрение первому замминистру юстиции Наталье Севостьяновой еще 3 ноября, но не сделало этого не понятным причинам.



Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.



Причина вручения подозрения - выполнение решения Европейского суда по делу от 2015 года. Тогда это решение принял предшественник Севостьяновой, а она подписала его к исполнению.



В то же время, решение Европейского суда принимается коллегиально и поэтому в НФ считают, что "заговор", в которой НАБУ хотело обвинить Севостьянову, должен быть также и с пятью другими европейскими судьями.



Из-за этого в партии это дело считают методом давления на "Народный Фронт".



Также в партии сообщили, что 4 ноября Наталья Севостьянова отметила собственную свадьбу с партнером юридической компании Русланом Бернацким. Собеседник УП отмечает, что, возможно, Севостьяновой не хотели портить праздник.

