ГПУ вызвала Шуфрича на допрос

Генеральная прокуратура Украины вызвала народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича на допрос. Текст соответствующей повестки опубликован на сайте ГПУ. Так, допрос Шуфрича назначен на 14 ноября.



"Согласно требованиям ст. 36, 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины, народному депутату Украины Шуфрича Н.И. необходимо прибыть 14 ноября 2017 года в 15:30 в Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины в кабинет № 411, расположенный в Киеве, улица Борисоглебская, 18 для участия в допросе в качестве свидетеля в уголовном производстве № 42014100000000209", – говорится в тексте повестки.



Указанный номер уголовного производства упоминается на сайте бывшего первого заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова.



Согласно опубликованным документам, Портнова подозревают в том, что "после назначения на должность заместителя главы Администрации президента Украины, с целью сохранения права быть членом Высшего совета юстиции по квоте высших учебных юридических заведений, а также с целью завладения средствами высших учебных заведений, путем безосновательной выплаты заработной платы (других выплат), решил не увольняться с занимаемых им преподавательских должностей в высших учебных заведениях".

