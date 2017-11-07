Оппозиция: власть несет ответственность за надругательство над Вечным огнем в Киеве

Инцидент с Вечным огнем у Могилы Неизвестного солдата в Киеве - это вандализм, это надругательство над памятью сотен тысяч освободителей столицы. С таким заявлением выступила партия "Оппозиционный блок" во вторник в связи с тем, что неизвестные залили цементом Вечный огонь на мемориале.



"То, что вандалы залили цементом Вечный огонь в День освобождения Киева (6 ноября отмечается день освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков), не случайно, ответственность за это несет власть. Действия вандалов - следствие политики уничтожения памяти о героическом прошлом нашего народа, которую ведет нынешняя власть. Переименование проспекта, названного в честь освободителя столицы - генерала Ватутина, попытки переименования проспекта Победы ведут к установлению неонацизма", - говорится в заявлении.



"Оппозиционный блок" сообщил, что окажет помощь в восстановлении Вечного огня и потребовал от власти восстановить почетный караул у Могилы Неизвестного солдата в столичном парке Славы.



"Мы, как и миллионы украинцев, требуем положить конец попыткам переписать историю и стереть память о героях, отдавших жизни за освобождение нашей Родины от нацизма", - призвали оппозиционеры.



По информации Киевской мэрии, в ночь с 6 на 7 ноября неизвестные залили цементом Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата. Утром у монумента полиция нашла восемь ведер, в которых нарушители принесли раствор.



Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации Алексей Резников, комментируя случившееся, пообещал, что вандалы не смогут избежать ответственности. "Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали", - сказал он.



В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба.

