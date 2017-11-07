Минобороны на треть увеличило количество учений

В этом году украинская армия провела свыше пяти тысяч мероприятий по боевой подготовке, что на 30% больше чем за такой же период в 2016 году. Об этом заявил во вторник, 7 ноября, начальник Управления оперативной подготовки ГУ подготовки Вооруженных сил Украины Игорь Подолян во время брифинга в Киеве, передает Интерфакс-Украина.



"На протяжении года проведено свыше 5 тысяч мероприятий по боевой подготовке: это, в первую очередь, залог готовности частей и подразделений и эффективного выполнения ими задач в зоне АТО", - сказал он.



Представитель Генштаба уточнил, что в текущем году прошли 109 командно-штабных учений, 32 бригадных тактических учения, 12 летно-тактических учений.



"Мы значительно повысили интенсивность совместной подготовки, в этому году мы провели 30 мероприятий оперативной подготовки с привлечением представителей других военных формирований и правоохранительных органов", - рассказал он.



Подолян напомнил, что сейчас создаются Центры подготовки подразделений Сухопутных войск и подразделений разведки. Кроме того, продолжается внедрение системы подготовки инструкторов по стандартам НАТО.



"С начала года обучение прошли 136 инструкторов, 34 еще проходят подготовку. Также были созданы 2 новых и восстановлена учебная материально-техническая база 8-ми существующих учебных центров", - проинформировал он.

