Koenigsegg Agera RS стал самым быстрым автомобилем в мире

Шведский производитель суперкаров Koenigsegg установил новый рекорд скорости – 447 километров в час. Купе Agera RS достигло этой отметки на шоссе близ американского поселка Пахрамп в штате Невада, которое на время проведения заездов было перекрыто полицией.



Как и полагается для фиксации мирового рекорда, автомобиль совершил два заезда в противоположных направлениях. В первый раз гиперкар разогнался до 437 километров в час, а во второй – до 457 километров в час. Средний показатель – 447 километров в час – и был записан как новый мировой рекорд для дорожных серийных машин.



Для установления рекорда использовалась версия гиперкара с опциональным пакетом увеличения мощности, который повышает отдачу 5,0-литрового твин-турбо мотора V8 до 1360 лошадиных сил и 1371 Нм крутящего момента. За рулем автомобиля находился тест-пилот компании Koenigsegg Никлас Лиля.







В этот же день Koenigsegg Agera RS улучшил свой рекорд рекорд по скорости разгона с места до 400 километров в час и последующей полной остановкой. В начале октябре гиперкар проделал это упражнение 36,44 секунды (почти на 5,5 секунды быстрее Bugatti Chiron), а теперь – за 33,29 секунды.



До этого рекорды скорости среди дорожных машин принадлежали Hennessey Venom GT (435,31 километра в час, правда, заезд проводился только в одну сторону) и Bugatti Veyron Super Sport (431,07 километра в час).

