Полиция квалифицировала инцидент в парке Вечной славы как надругательство

Полиция открыла уголовное производство по факту надругательства над Вечным огнем в Киеве, с места происшествия изъяты ведра из-под цемента и рабочие перчатки.



"Следственный отдел Печерского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.



Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения.



С места происшествия правоохранители изъяли 8 ведер, в которых неизвестные принесли цемент, и три пары рабочих перчаток.



Как сообщалось, в ночь на 7 ноября неизвестные залили цементным раствором Вечный огонь в парке Вечной славы в Киеве.

