НАБУ расследует 49 дел на 20 млрд гривен

Детективы НАБУ сейчас расследуют 49 коррупционных дел на госпредприятиях, общая сумма которых составляет около 20 млрд гривен. Об этом заявил заместителя министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, сообщили в пресс-службе Министерства.



"Только НАБУ сейчас расследует 49 дел на 20 млрд грн о коррупции на госпредприятиях", - сказал Нефедов.



Заметитель министра также считает ситуацию с госпредприятиями в Украине абсурдной и для примера он привел ситуацию в Китае



"В Украине правительство при населении в 42 млн человек руководит 3444 госпредприятиями, в то время как в Китае с населением в 1,4 млрд человек правительство руководит 102 госпредприятиями", - отметил Нефедов.



По его мнению, приватизация позволит устранить коррупцию на реализуемых предприятиях, а также сэкономить деньги налогоплательщиков, которые тратятся на покрытие убыточной деятельности.

