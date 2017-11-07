НАТО увеличит численность своей миссии в Афганистане до 16 тыс. человек

НАТО расширит численность своей небоевой миссии в Афганистане в 2018 году с 13 тыс. до 16 тыс. человек.



Об этом заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса 8-9 ноября в Брюсселе.



"Сейчас численность нашей миссии в Афганистане составляет около 13 тыс. человек, мы намерены расширить ее до 16 тыс., чтобы обеспечить тренировку и подготовку афганских сил. Мы ожидаем, что примерно половину этих сил предоставят США, а остальные - союзники по НАТО", - сказал он.



Столтенберг также отметил, что американские союзники в НАТО должны выделять $1 млрд в год для финансирования афганской армии. "Американские союзники в НАТО взяли на себя обязательства выделять $1 млрд в год для финансирования афганской армии и сил безопасности. Эти обязательства должны полностью выполняться. У нас состоится отдельная встреча по вопросам финансирования", - сказал он.



Ранее Североатлантический альянс сообщал, что внешнее финансирование афганских сил составляет свыше $4 млрд в год, большую часть этих средств вносят США.

