В Малайзии следствие обвинило четырех граждан КНДР в убийстве Ким Чен Нама

Четверо обвиняемых в убийстве в аэропорту Куала-Лумпура Ким Чен Нама, старшего брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, являются гражданами КНДР, и они покинули Малайзию в день совершения преступления, используя для этого дипломатические каналы. Как пишет во вторник газета Star, об этом заявил представитель следственной группы Ван Азирул Низам, выступая на заседании Верховного суда, где слушается дело.



По его словам, "все они прибыли в Куала-Лумпур в разное время - примерно за две недели до убийства, а покинули территорию страны одновременно 13 февраля, когда был отравлен Ким Чен Нам". "В ходе следствия выяснилось, что сотрудник посольства КНДР в Малайзии и представитель авиакомпании Air Koryo приобрели и передали билеты на рейс до Джакарты четверым обвиняемым, а также оказали им содействие в прохождении через дипломатический коридор", - рассказал следователь.



Он также отметил, что четверо граждан КНДР были объявлены в международный розыск по линии Интерпола, но к настоящему времени никаких результатов пока нет.



Верховный суд Малайзии сейчас рассматривает дело об умышленном отравлении Ким Чен Нама. На скамье подсудимых оказались исполнительницы убийства - гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айсиа. Согласно местному законодательству, им грозит смертная казнь через повешение. Ким Чен Нам скончался 13 февраля по пути в больницу из аэропорта Куала- Лумпура. Власти Малайзии заявили, что смерть наступила в результате воздействия запрещенного нервно-паралитического вещества VX (Ви-экс).

