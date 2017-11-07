"Реал" хочет заменить Роналду самым дорогим игроком современности - СМИ

Мадридский "Реал" рассматривает кандидатуру нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара как возможную замену Криштиану Роналду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.



В 2021 году у португальского игрока завершается контракт с "Реалом".



Если королевскому клубу удастся, они якобы хотят подписать Неймара до этого срока или сразу после. Хотя понятно, что в ПСЖ никто не думает расставаться с бразильцем.



Бразильца хотели видеть в "Реале" еще в 2013 году, когда он переезжал из бразильского "Сантоса" в Европу, но тогда он выбрал "Барселону" - принципиального соперника мадридцев.

