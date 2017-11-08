Саакашвили пообещал начать процесс "народного импичмента" Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о готовности начать 3 декабря процедуру "народного импичмента" президенту Украины Петру Порошенко. Во вторник возле здания Рады прошел митинг, организованный Саакашвили. В нем участвовали около тысячи человек. Протестующие требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд.

"Если они (власти. — Прим. ред.) будут продолжать игнорировать наши требования… то 3 декабря я предлагаю начать процесс народного импичмента. Пусть народ это сделает", — заявил Саакашвили на митинге возле парламента. Что представляет собой эта процедура, он не уточнил.



Саакашвили также призвал митингующих собраться 12 ноября на Михайловской площади в Киеве и организовать марш с требованием принять законы об антикоррупционном суде и импичменте. Политик заявил, что намерен участвовать в шествии вместе с женой и сыном.

