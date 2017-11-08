ГПУ просит суд увеличить сумму залога для Каськива в три раза

Решение Печерского райсуда Киева освободить экс-главу "Госинвестпроекта" Владислава Каськива под залог в размере 160 тыс. грн обжаловали в Генпрокуратуре.



Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Еспресо.TV.



Апелляцию зарегистрировал Апелляционный суд Киева. Дата рассмотрения жалобы пока неизвестна.



Сарган отметила, что в рамках законодательства суд освободил бы Каськива под залог в любом случае. Генпрокуратура просит суд увеличить размер залога с 160 тыс. грн до 480 тыс. грн.



"Согласно законодаством и учитывая то, что Каськив компенсировал в госбюджет 7,47 млн грн инкриминируемых убытков, ГПУ просит суд освободить его под залог в размере 480 тыс. грн", - рассказала Сарган.

