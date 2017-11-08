Дуда призывает Украину не допускать на высокие посты людей с антипольскими взглядами

Президент Польши Анджей Дуда ожидает, что президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман не допустят на важные государственные должности людей с антипольскими взглядами, сообщает "Польске радио".



"Я ожидаю от президента Петра Порошенко и его сотрудников, от премьер-министра Владимира Гройсмана, что люди, которые откровенно провозглашают националистические и антипольские взгляды, не будут занимать важных должностей в украинской политике", - заявил Дуда во вторник.



Он отметил, что такие люди "не строят сотрудничества между нашими странами, они их разрушают".



"Поэтому такие люди в большой политике, в политике, которая имеет международное значение, не должны с украинской стороны иметь место", - продолжил президент Польши в эфире католических телеканалов Trwam i Радио Maryja.



Глава польского государства отметил, что такие люди в украинской политике есть. "Об этом также необходимо говорить громко, что на важных должностях в Украине есть люди, которые практически имеют откровенно антипольские взгляды, это неприемлемо", - подчеркнул Дуда.

