ОБСЕ нашла украинскую артиллерию за пределами мест хранения в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ обнаружила в Донбассе украинскую артиллерию за пределами мест хранения отведенного вооружения. Об этом сообщил представитель пресс-службы СММ ОБСЕ.



"Четвертого ноября в подконтрольных правительству районах наблюдатели видели шесть самоходных гаубиц "Гвоздика", два С-1 калибра 122 миллиметра на грузовых платформах вблизи города Курахово в 40 километрах от Донецка", — сказал собеседник агентства.



Кроме того, наблюдатели обнаружили два танка Т-72 на грузовых платформах в районе подконтрольного Киеву города Волноваха.



В миссии уточнили, что танки и гаубицы отвели от линии разграничения, но не в места, предназначенные для хранения вооружения.



Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине. В конце сентября 2015-го стороны конфликта договорились об отводе вооружений калибра более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился в ноябре того же года. Кроме того, не раз устанавливался режим прекращения огня, однако, несмотря на это, перестрелки продолжаются до сих пор.



По данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

