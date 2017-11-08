Саакашвили получил документ о легальности его пребывания на Украине

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что получил в миграционной службе Украины документ, который подтверждает легальность его пребывания в стране; по словам адвокатов политика, документ является гарантией того, что Саакашвили не может быть экстрадирован из Украины до рассмотрения в суде жалобы на отказ предоставления ему дополнительной защиты.



Ранее миграционная служба Украины повторно отказала Саакашвили в предоставлении дополнительной защиты, сославшись на необоснованность заявления. Саакашвили обжаловал это решение в суде. Институт предоставления лицу дополнительной защиты был введен на Украине в 2011 году. Он фактически заменяет неработающий механизм предоставления убежища лицам без гражданства и иностранцам.



"Сегодня, наконец, получил от миграционной службы документ, удостоверяющий, что я нахожусь на территории Украины легально. Конечно, я этим не довольствуюсь, а добиваюсь через суд права восстановить мое гражданство", — написал Саакашвили во вторник в Facebook.



Он сопроводил свою публикацию фотографией справки, выданной на его имя управлением государственной миграционной службой Украины в Киевской области. В документе указано, что он выдан 31 октября и действителен до 1 декабря этого года.



Адвокат политика Павел Богомазов сообщил РИА Новости, что эта справка была выдана Саакашвили, когда он повторно подавал заявление о предоставлении ему статуса лица, пользующегося дополнительной защитой государства. По словам юриста, документ является гарантией того, что Саакашвили не могут выдворить с Украины, пока в судебном порядке не будет рассмотрена законность решения миграционной службы об отказе в предоставлении ему такого статуса. "Это гарантия, что на время судебного рассмотрения его не экстрадируют", — сказал Богомазов.



Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.

