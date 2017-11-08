ГФС возобновила проверку министра Данилюка

Государственная фискальная служба в Киеве возобновила налоговую проверку министра финансов Александра Данилюка. Об этом он сообщил у себя в Facebook.



"Проверку возобновили, несмотря на закрытие дела Генеральной прокуратурой и на несоответствие этих действий нормам Налогового кодекса об ограничении на срок проведения проверок", - написал Данилюк.



По его словам, налоговая проверка была возобновлена сразу после того, как он обнародовал информацию о злоупотреблениях в ГФС Киева на сотни миллионов гривен и поставил задачу перед руководителем Фискальной службы обеспечить проведение расследования и отстранить причастных к данному нарушению.



Данилюк утверждает, что помимо старых, против него выдвинули новые обвинения.



"С одной стороны, вполне ожидаемо акт снял все вопросы относительно несоответствия моих доходов и расходов. С самого начала эти обвинения были бесперспективными. Но с другой стороны, были выдвинуты другие нелепые обвинения. Оказывается, что я, в то время постоянно проживая с семьей за границей, работая и платя там налоги, должен был еще кроме этого заплатить налоги в Украине", - добавил министр.



Напомним, Печерский районный суд Киева поручил сотрудникам ГФС провести проверку Данилюка на предмет соблюдения требований налогового и валютного законодательства в период с 1998-2016 годов.



Генеральная прокуратура еще 4 июля 2017 года зарегистрировала уголовное производство по статье об уклонении от уплаты налогов и сборов.



По данным ГПУ, в 2010-2014 годах Данилюк, возглавляя координационный центр по внедрению экономических реформ при Администрации Президента Виктора Януковича, за 2 млн грн приобрел жилой дом, а также автомобиль БМВ Х5. Кроме того, в 2014 году Данилюк сделал взнос в размере 519,6 тыс. грн на счет в Укрсоцбанке.



При этом, согласно налоговой информации о доходах, за 2010-2014 годы Данилюк получил доход на сумму 556,1 тыс. грн.

