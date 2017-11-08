Кабмин: народ богатеет!

На Украине с начала года выросло количество людей, которые получают зарплаты больше минимальной. Об этом сообщается на официальном сайте Кабинета министров. "Еще в декабре прошлого года количество людей, которым были начислены зарплаты меньше 3200 грн, составляло более 40%, сейчас это только 20%", - сказано в сообщении. В Кабмине подчеркивают, что на сегодняшний день более 2 млн человек получают повышенную зарплату.

"С начала года на 24,3% увеличилось количество людей, которые получают зарплаты больше 10 тысяч грн. Более чем на треть в среднем увеличились зарплаты врачей и работников образования и науки", - добавили в правительстве.

