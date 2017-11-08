Порошенко одобрил закон о гастролях артистов из РФ

Президент Петр Порошенко подписал закон, согласно которому гастроли российских артистов должны согласовываться со Службой безопасности Украины. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.



Как отмечается, закон запрещает при проведении гастрольных мероприятий призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики; популяризацию или пропаганду государства-агрессора и ее органов власти; запрещает проведение гастрольного мероприятия, участником которого является человек, внесенный в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.



В частности, если участником запланированного гастрольного мероприятия является гражданин страны-агрессора, организатор должен не позднее чем за 30 дней до дня проведения мероприятия подать в СБУ запрос на информацию о наличии или отсутствии законных оснований для недопущения такого гражданина к участию в гастролях.



При этом организатор должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии участника, указанных в его документе для въезда на территорию Украины, а также об использовании псевдонимов, участии в творческих коллективах и другую информацию, которая характеризует его творческую деятельность.



Далее СБУ в течение 10 дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору гастролей ответ.



После получения ответа об отсутствии законных оснований для недопущения гражданина России к участию в указанных гастролях организатор заключает договор с соответствующим гастролером.



При заключении договора организатор должен учесть, что законные основания для недопущения гражданина страны-агрессора к участию в мероприятиях могут появиться после предоставления СБУ ответа на соответствующий запрос.



При этом организатор гастрольного мероприятия, нарушивший данные требования, несет административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат.



Напомним, Верховная Рада приняла закон о гастрольных мероприятиях в Украине при участии граждан страны-агрессора, согласно которому российские артисты смогут устраивать концерты только при согласовании с СБУ.

